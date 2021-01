Quanto a fondo si scava in quella cava?

Quanto è profonda quella cava? Siamo sicuri che i lavori di scavo in corso non superino in negativo i 14,5 metri consentiti autorizzati? Domande poste dai Consiglieri comunali delle liste Nuovo San Cesario e Rinascita Locale di fronte ai lavori di scavo nella cava di Altolà documentati in un video che riprende il braccio di una ruspa che emerge dal fondo della cava di ghiaia in “cava Campazza” presso Altolà, visibilimente a diversi metri sotto il piano campagna. 'Qui i cavatori sono autorizzati a scavare al massimo fino a -14.50 m dal piano campagna' - ricordano in Consiglieri. 'Inoltre a cava si trova in un'area classificata dal PTCP della Provincia di Modena ad “elevata vulnerabilità degli acquiferi” cioè, potenzialmente a rischio è la qualità delle nostre acque di falda.

Ci siamo quindi immediatamente attivati nei confronti di Sindaco, Regione e Corpo Forestale per chiedere una verifica del rispetto della profondità massima di escavazione.

Il domandone è: così a occhio, secondo voi, hanno scavato più o meno di -14.50 m dal piano campagna? Agli Enti preposti ai controlli - concludono Soli, Piccinini e Zanoli - l’ardua sentenza'