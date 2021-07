R-nord: bivacchi, spaccio e vandalismi, residenti esasperati

'Quando hanno rubato sull'auto parcheggiata del comandante della Polizia Municipale, le telecamere del Comune sono state utili per individuare il colpevole ed il responsabile. Ci chiediamo perché pur essendo ripresi dalle diverse telecamere all'interno e nei varchi di accesso alla galleria dell'R-Nord, spacciatori e vandali che ogni sera devastano la zona, non siano individuati. La scena che un residente nel quartiere ha documentato questa mattina ne è la conferma e rappresenta ormai la consuetudine per chi vive in quell'area dove tutti rischiano. La situazione che denunciamo da anni purtroppo non è cambiata. Il problema è che qui, a differenza del centro in cui le attività commerciali chiudono dopo, anche a tarda sera, il problema è vissuto soprattutto dai residenti che da anni non trovano risposte alle loro denunce. E non si può ogni volta arrivare a rischiare per documentare direttamente le situazioni critiche per portarle all'attenzione di chi dovere e dimostrare che la situazione è tutt'altro che sicura. Qui i residenti hanno anche paura di richiamare all'ordine certi soggetti delinquenti e senza rispetto per il decoro e la convivenza civile. Ma non è facendo finta o affermando che va tutto bene che le cose migliorano, anzi è il contrario, e la situazione all'R-nord, ma anche in viale Gramsci, continua ad essere insostenibile'Il Consigliere comunale del M5S Andrea Giordani commenta le immagini riferite alla prima mattina di oggi nella galleria dell'R-Nord a Modena. Un uomo, straniero, in chiaro stato di alterazione psicofisica, getta a terra transenne davanti e contenitori dei rifiuti, aggiungendo danni e degrado ai segni già evidenti di una notte di occupazione dell'area da parte delle ormai solite schiere di spacciatori, prostitute e senza fissa dimora. In un area dove sono presenti diverse telecamere di videosorveglianza del Comune, dislocate sia sul lato via Canaletto, che sotto la galleria (dove l'area è coperta anche dagli occhi elettronici di quelle della parafarmacia e dell'accesso alla sede di Formodena), nonché dell'area che circonda anche la sede distaccata della Polizia Municipale. Chiusa di prima mattina e nelle ore serali, quando i problemi più gravi iniziano e durano tutta la notte. Il tutto a pochi metri dai corridoi e dai passaggi trasformati anche d'inverno ma soprattutto nella stagione più calda, da schiere di improvvisati giacigli in cui senza fissa dimora stranieri, dopo notti di bagordi se non vandalismi e spaccio, trovano riposo.