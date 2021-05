'Ragazzi, non abbiate paura, contattate la Polizia di Stato'

'Mi vergogno di quello che ho fatto', 'voglio proteggere chi mi maltratta', 'ho paura, nessuno mi crederà'. Sono alcune frasi ricorrenti con cui ragazzi che si sono allontanati da casa o ritrovati dopo la scomparsa, giustificano le loro azioni. Di fuga o di allontanamento che portano ad una scomparsa apparentemente inspiegabile. Anche e soprattutto a loro è dedicato il 25 maggio, giornata internazionale dei minori scomparsi. Che oggi, a Modena, è stata accompagnata da una iniziativa di sensibilizzazione della Polizia di Stato. Con un filo conduttore: l'importanza del chiedere aiuto. Un aiuto che le forze dell'ordine sono sempre pronte a dare, qualsiasi sia il problema, anche apparentemente futile, e che futile non è. Mai. Per rilanciare questo appello, oggi, in Piazza Mazzini, la Polizia di Stato ha allestito un gazebo informativo con materiale cartaceo con numeri ed indirizzi utili e, appunto, un invito su tutti: non avere paura né reticenza a chiedere aiuto. Anche attraverso gli strumenti che oggi la tecnologia mette a disposizione, come la App della Polizia di Stato youpol, contro il bullismo, i maltrattamenti, alla quale segnalare non solo il proprio bisogno di aiuto anche per altre persone: amici, ragazzi in difficoltà o situazioni di pericolo e disagio. E dal fronte genitoriale, in caso di allontanamanto non giustificato, quando è opportuno e il momento di segnalare alla Polizia di Stato? Su questo è sullo scopo dell'iniziativa di oggi ne abbiamo parlato con Marco Ferrari Ispettore superiore della Polizia Postale