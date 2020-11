Rammarico Carpi: 0-0 contro il Perugia

Un punto a testa per Carpi e Perugia nella gara del Cabassi finita con uno zero a zero che al di la delle reti inviolate ha regalato emozioni. Il primo quarto d’ora è dominio Carpi con una serie di attacchi. Dal ventesimo i biancorossi sembrano cedere il passo agli avversari vicinissimi al gol con Moscati e Rosi. Stesso copione in apertura della ripresa. al gol anche in altre due occasioni: prima Rosi spedisce alto un destro dentro l’area di rigore, poi Sounas vede il suo tiro murato. Le squadra provano a guadagnare i tre punti con una serie di reciproci contropiede che garantiscono qualche emozione anche nell'ultimo quarto d'ora ma entrambe si devono rassegnare al pareggio



Il Perugia forse meritava qualcosina di più.



Il tabellino



CARPI FC 1909 vs PERUGIA 0-0

Carpi: Rossini; Gozzi, Venturi, Sabotic (9’st Varoli); Maurizi, Ghion, Fofana, Lomolino (1’st Bayeye); Thiago Ceijas (9’st Giovannini); Ferretti (17’st Carletti), Biasci (42’st Marcellusi). All. Pochesci

A disposizione: Rossi, Pozzi, Varga, Danovaro, Offidani, Bayeye, Bellini, Ridzal.

Perugia: Fulignati; Sgarbi, Angella, Monaco; Rosi (35’st Cancellotti), Sounas, Burrai (23’st Falzerano), Moscati, Favalli (30’st Elia); Bianchimano (35’st Minesso), Melchiorri. All. Caserta.

A disposizione: Baiocco, Bocci, Dragomir, Lunghi, Vanbaleghem, Tozzuolo, Kouan.

Arbitro: sig. Ermanno Feliciani di Teramo.

Ammoniti: Varoli (C)

Recupero: pt 0′ – st 4′