Realismo Bonaccini nella piazza di sinistra: 'Con la Meloni nessun pericolo fascista'

'Ho letto che a destra avrebbero raggiunto un accordo per cui Matteo Salvini potrebbe diventare ministro dell'Istruzione. Ci manca solo questo, c'è un limite a tutto. Basterebbe questo per rispondere alla domanda di un giornalista sul perché non votare il centro destra'. Parte con una stoccata che incontra poca approvazione anche tra il pubblico di sinistra accorso in piazza Matteotti, il presidente della Regione Stefano Bonaccini che chiude l'anedotto con con un parallelo ancora meno apprezzato: 'Mi sono anche chiesto perché Salvini proprio alla scuola? Forse perché in classe la campanella suona ogni ora e lui, dopo le regionali in Emilia-Romagna, non suona più neanche i campanelli'.Cenni di applausi, qualche mugugno. La battuta non sfonda. Si va oltre, ma non oltre domenica 25.Anche perché 'ci sono milioni di indecisi, e' nostro dovere provare a convincerli dell'affidabilità della proposta che viene dal Pd e dal centrosinistra'. 'Io sono convinto che si possa avere un buon risultato- dice poi- bisogna però usare queste ore per lanciare messaggi molto chiari, molto semplici, per fare riflettere sull'affidabilità dell'una e dell'altra parte'. In ogni caso 'se c'è' qualcuno che può battere la destra siamo solo noi'. E qui il Presidente ridimensiona l'approccio spesso infarcito da superiorità morale ed intellettuale con cui gli esponenti PD parlano degli avversari. Come qualche minuto prima aveva fatto il sindaco di Modena, in un intervento dai toni accesi fortemente diviso, ma giocato sulla divisione tra bene e male dove è facile indovinare in che posto sta il bene. E anche su questo punto seppur indirettamente ci pensa Bonaccini a ridimensionare il tutto. 'Attenzione la Meloni non è fascista e il pericolo fascismo con lei al governo non c'e' (risposta indiretta anche chi, come il candidato De Maria, poco prima, aveva dichiarato inconcepibile che una forza politica con una fiamma tricolore nel simbolo governi il Paese). 'Il problema, semmai, - dice - è la preoccupazione, giustificata, in Europa, per le posizioni assunte da Salvini e e Meloni, nei confronti di Orban'