Reazioni avverse al vaccino, Ausl: massima attenzione, bene segnalare

'Noi non riceviamo direttamente e non elaboriamo, a livello locale, le segnalazioni su eventuali reazioni avverse al vaccino, ma queste arrivano direttamente all'Aifa che le riceve e elabora a livello nazionale restituendosi analisi e report che servono ai nostri professionisti per mantenere alta l'attenzione su eventuali problematiche. C'è differenza tra un evento avverso che può verificarsi in modo temporaneo collegato alla vaccinazione ad una reazione avversa al vaccino difficilmente dimostrabile e che spetta all'Aifa elaborare'.Direttore Sanitario Ausl dal 2019 e responsabile della campagna vaccinale in provincia di Modena in risposta ad una nostra domanda sulle segnalazioni di reazioni avverse al vaccino (prevedibilmente in crescita vista la diffusione massiva della vaccinazione), e la loro gestione a livello provinciale.'Le segnalazioni all'Aifa e le informazioni che riceviamo da Aifa ci servono per mantenere alta l'attenzione, che è l'obiettivo prioritario della farmacovigilanza. Serve ai nostri professionisti per riconoscere le reazioni al vaccino, e le differenza che possono esserci tra i diversi vaccini. Una situazione che si manifesta dopo 10 giorni non necessariamente viene collegata alla vaccinazione. Distinguere tra un evento avverso ed una reazione avversa presuppone una valutazione complessa, effettuata da Aifa sulla base della quale riceviamo informazioni, ma l'importante comunque è segnalare le reazioni attraverso i canali ufficiali'. Sia sulla piattaforma Vigilanzafarmaco attivata da Aifa e raggiungibile direttamente anche dallo smartphone dotato di lettore di codice QR o direttamente dai siti di Aifa e dell'Ausl. 'Un invito alla segnalazione che non riguarda solo i cittadini rispetto a quelle che loro pensano siano reazioni avverse collegate al vaccino, ma sulla quale sono sensibilizzati i nostri professionisti'Gi.Ga.