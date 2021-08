Referendum giustizia: a Modena raccolte 4300 firme per ogni quesito

Sei domande ai cittadini per arrivare a una «giustizia giusta». Sono i quesiti referendari promossi da Lega e Partito Radicale, e sostenuta anche da Forza Italia, per i quali è partita da mesi la raccolta delle firme. Obiettivo un milione in tutta Italia. Diversi i banchetti allestiti in diversi centri della provincia di Modena nei fine settimana.Barbara Moretti, Consigliere comunale Lega, illustra come sta andando la raccolta e sottolinea: 'Le persone che firmano hanno piena conoscenza e consapevolezza del contenuto dei quesiti e condividono soprattutto la necessità di introdurre nel sistema il principio della responsabilità civile dei magistrati che sbagliano'