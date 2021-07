Referendum giustizia, Forza Italia raccoglie le firme: 'E' una battaglia di tutti'

'Continua la mobilitazione di Forza Italia anche in Emilia Romagna, per giungere ad una vigorosa riforma della Giustizia, attraverso la raccolta di firme per ben 6 Referendum popolari'. Questa mattina raccolta firme sotto il portico del collegio a Modena, alla presenza dei coordinatore regionale del partito, Enrico Aimi e del commissario provinciale Piergiulio Giacobazzi.

Con loro il responsabile giustizia e Affari Costituzionale del Coordinamento Regionale Emilia Romagna.

Sei i punti cardine del referendum: 'La riforma del CSM, organo di autogoverno della Magistratura, la responsabilità diretta dei magistrati, la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, la equa valutazione dei magistrati e l’introduzione di criteri realmente meritocratici in luogo del correntismo e delle ideologie politiche finalmente smascherate dal caso Palamara, l’eliminazione dell’abuso della custodia cautelare e l’abolizione del Decreto Severino.

Sei punti chiave, imprescindibili attorno ai quali si deve ricostruire il sistema Giustizia per renderlo finalmente giusto e garante del cittadino' - afferma Fontana







Ci scusiamo per il difetto dell'audio nel video



'Una battaglia storica del Presidente Silvio Berlusconi e di Forza Italia che, dopo che il caso Palamara, ha squarciato il velo dei templi dei Palazzi di giustizia e fatto emergere la verità, è finalmente una battaglia di tutti i cittadini italiani' - afferma Enrico Aimi. 'Battaglia che Forza Italia conduce città per città, strada per strada raccogliendo le firme dei cittadini per promuovere i sei referendum che costituiscono l’asse portante per pervenire ad un riallineamento del nostro sistema giudiziario ai valori di libertà, parità, responsabilità, garanzia e meritocrazia. Questo lo spirito che anima la raccolta firme che ha visto oggi protagonista Forza Italia sotto i Portici del Collegio di Via Emilia, fra un ritrovato entusiasmo dei cittadini modenesi che si sono messi in fila per sottoscrivere la modulistica.

Un ulteriore incentivo per proseguire nella battaglia per la riforma per una Giustizia Giusta.