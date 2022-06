Referendum giustizia: per Fratelli d'Italia 2 no e 3 si

Questa mattina conferenza stampa presso la sede di via Prampolini a Modena per l'appello al voto e per illustrare la posizione del partito rispetto ai singoli quesiti. I No sono per il quesito sulla Severino e sulla carcerazione preventiva. Si per gli altri. Il responsabile dipartimento giustizia del partito, Daniela Dondi, ed il Coordinatore Regionale Michele Barcaiuolo spiegano le ragioni