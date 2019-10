Regionali, Salvini a Riccione blinda la Borgonzoni. Sfuma idea Bignami

All'indomani del mini-tour diin Emilia-Romagna, la Lega torna all'assalto del (per ora) ipotetico patto Pd-M5s per le regionali del 26 gennaio.Salvini a Riccione ieri, dopo aver ironizzato sui mesi estivi al Papeete, ha blindato al candidatura a presidente diche per qualche giorno era stata insediata da quella del recordman di preferenze di Fdi. Borgonzoni che dal palco di Riccione ha scandito gli slogan leghisti e l'ormai famosa promessa di 'liberare l'Emilia Romagna'.'Noi crediamo che un patto di questo genere sarebbe una presa in giro per gli elettori', afferma il parlamentare, segretario della Lega romagnola. Una 'foglia di fico per nascondere divergenze insanabili che getterebbero la regione in un devastante impasse se si concretizzasse l'alleanza in questi termini'. Peraltro, a proposito del presidente uscente e ricandidato Stefano Bonaccini, il Movimento 5 stelle 'per stringere l'alleanza innaturale con il Pd anche in Emilia-Romagna chiede la sua testa'. Sarà anche 'una mossa tattica dei grillini per non perdere definitivamente la faccia davanti ai loro elettori dopo anni di guerra senza quartiere al sistema Pd- scrive Morrone in una nota- tuttavia per Bonaccini non sembra una marcia trionfale verso la candidatura ufficiale'.Ad 'ostacolare l'accordo- osserva ancora il leghista- ci si mette anche l'ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, la neo europarlamentare Elisabetta Gualmini che, in un'intervista , risponde al M5s a muso duro, non solo blindando Bonaccini, ma sostenendo che l'alleanza è difficile e non automatica'.