Resto/vado a vivere in montagna: staffetta on-line dal 13 novembre

Si intitola “Resto/Vado a vivere in montagna. Staffetta digitale per il futuro dell’Appennino Modenese” il ciclo di incontri on line promossi dal 13 novembre al 11 dicembre (giornata internazionale della montagna) dalla Cgil di Modena insieme al sindacato pensionati Spi Cgil per affrontare i temi dello sviluppo della montagna modenese.



Otto incontri di martedì e venerdì sulla piattaforma Zoom e in diretta streaming su Facebook sulla pagina Facebook Modena Cgil per affrontare i temi più svariati, dai servizi socio-sanitari, ai sistemi formativi e all’innovazione, alle azioni per attrarre i giovani, dal turismo alle attività commerciali e alle infrastrutture, dall’ambiente all’agricoltura allo sviluppo industriale alle politiche formative e per i giovani, ai Fondi strutturali europei. Tanti gli ospiti presenti agli incontri, esponenti delle istituzioni, europarlamentari, rappresentanti delle categorie economiche, dell’associazionismo, dei servizi e delle attività commerciali, degli Enti e Consorzi montani, della formazione e dell’Università



Il programma degli incontri è stato illustrato oggi alle 10.30 nel corso di una conferenza stampa con la partecipazione di Manuela Gozzi segretaria Cgil Modena, Alfredo Sgarbi segretario sindacato pensionati Spi Cgil e Luciana Serri della Cgil di Modena, che partecipano insieme agli altri ospiti a tutti gli incontri.





Il primo incontro è previsto venerdì 13 novembre alle ore 15 “La Montagna Si-Cura. Sanità, assistenza, servizi per tutti”. Intervengono Giancarlo Muzzarelli sindaco di Modena e presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria-Ctss, Giulio Desiderio responsabile medico base EliSoccorso Hems/Hsr di Pavullo, Carlo Serantoni direttore Distretto sanitario di Pavullo e in rappresentanza del Distretto di Vignola e Sassuolo.

Martedì 17 novembre alle ore 10 si parlerà di “Investire sulle competenze: formazione, digitalizzazione e innovazione”. Intervengono Emiro Endrighi coordinatore UniAppennino Unimore, Giulio Campagni presidente regionale Cae/Fisi (Comitato Appennino Emiliano-Federazione italiana sport invernali) che interviene sul liceo scientifico per gli sport invernali, Francesco Falcone presidente Ial Emilia Romagna che interviene sulla scuola alberghiera di Serramazzoni, Chiara Giovenzana esperta di innovazione e membro del Segretariato Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Pietro Fantini presidente Fondazione ITS Turismo e Benessere.

Venerdì 20 novembre alle ore 10 sempre in diretta Facebook sulla pagina Modena Cgil si affronterà il tema “Infrastrutture, lavoro, turismo: quali priorità per l’attrattività del territorio”. Intervengono l’assessore regionale a Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio Andrea Corsini, il presidente della provincia di Modena Gian Domenico Tomei, Davide Pagliai guida ambientale escursionistica de “La via dei monti”, Massimo Turchi presidente associazione “Linea Gotica-Officina della Memoria”

Martedì 24 novembre alle ore 14.30 la diretta Facebook de “Resto/Vado a vivere in montagna. Staffetta digitale per il futuro dell’Appennino Modenese” è dedicata “Ambiente: opportunità e sfide per una nuova immagine del territorio” con Gugliemo Garagnani presidente del Consorzio Agro-silvo-castanicolo, Moreno Guerrieri della cooperativa forestale “La Pratignana”-Alleanza Cooperative Italiane, Francesco Baruffi presidente associazione Eiber, Piergabriele Andreoli direttore Aess (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile).

Venerdì 27 novembre alle ore 14.30 si toccherà il tema “Agricoltura: quali strategie per uno sviluppo sostenibile”. Intervengono Alessio Mammi assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca dell’Emilia Romagna, Luca Borsari presidente di Coldiretti Modena, Alberto Notari vice presidente Cia Emilia Centro, Carlo Piccinini in rappresentanza di Alleanza Cooperative Italiane e Raffaella Donadi e Antonio Cherchi di Slow Food Italia.

Martedì 1° dicembre alle ore 14.30 si affronta il tema “Fare impresa in montagna: quali impegni per rilanciare l’economia” con Valter Caiumi presidente Confindustria Emilia, Andrea Vecchiè rappresentante pro tempore Rete Impresa, Elio Pierazzi presidente cooperativa Ceramica Alta di Frassinoro.

Venerdì 4 dicembre alle ore 14.30 si parlerà di “Obiettivo crescita: priorità, strumenti, strategie” ovvero dei principali strumenti europei e nazionali per lo sviluppo delle politiche delle aree interne, con l’europarlamentare PD Elisabetta Gualmini, Giancarlo Cargioli presidente Gal (Gruppo di azione locale) Antico Frignano e Appennino Reggiano, Giuseppe Molinari presidente Camera di Commercio di Modena, Massimo Sabatini direttore Agenzia nazionale Coesione Territoriale.

Il ciclo di incontri si chiude venerdì 11 dicembre, in quella che simbolicamente è la giornata internazionale della montagna, con l’incontro alle ore 10 “Il futuro dell’Appennino è oggi” con Luigi Giove segretario Cgil Emilia Romagna e Barbara Lori assessore regionale Emilia Romagna alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità.