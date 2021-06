Riforma fiscale: Forza Italia riparte dal tetto tasse in Costituzione

“Meno tasse, più crescita”. Questo è il titolo della campagna di informazione tramite gazebo e volantini organizzata da Forza Italia Emilia Romagna per lanciare le proposte di Forza Italia sulla riforma del fisco e una raccolta firme per sostenerla: No tax area fino a 12mila euro, riduzione delle aliquote Irpef, al 15% fino a 25 mila euro, al 23% fino a 65 mila euro e al 33% oltre i 65 mila euro; anno bianco fiscale e blocco delle cartelle esattoriali per tutto il 2021; abolizione dell’Irap. Per tutto il giorno, in centro a Modena, il punto informativo alla presenza di militanti del partito e dei coordinatori regionale e provinciale. Enrico Aimi e Piergiulio Giacobazzi.'Tanti i cittadini che a Modena e Carpi hanno aderito all’iniziativa, che nei prossimi fine settimana verrà replicata anche in altri Comuni della provincia' - hanno sottolineato i due coordinatori.Nel video, il Senatore Enrico Aimi