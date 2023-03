Riforma Fisco, Guerra: 'Indefinita su aspetti importanti, misure potenzialmente insostenibili'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ma se sulle priorità gli imprenditori hanno le idee chiare, il ddl avrebbe troppi aspetti indefiniti, soprattutto sul lungo periodo nel quale, afferma l'Onorevole Maria Cecilia Guerra, Componente della Commissione Parlamentare Bilancio, Tesoro e Programmazione, ospite nel seminario di approfondimento organizzato da Confesercenti Modena, presso la sede provinciale di via Paolo Ferrari e rivolto agli imprenditori associati, difficilmente si riusciranno a sostenere le riduzioni previste nelle tasse e nelle imposte.Invitata e orientata ad illustrare la riforma sotto l'aspetto tecnico, l'Onorevole Guerra esponente della sinistra distingue il piano politico esprimendo non poche riserve. Partendo dal fatto che si tratta di una legge delega a bilancio invariato, ovvero una legge che a parità di gettito finale cambierebbe i fattori interni del gettito. In sostanza, sottolinea Marvj Rosselli, c'è chi pagherà meno, ma c'è chi pagherà di più'All'appuntamento Appuntamento pubblico erano presenti Marco Pasi, Direttore Confesercenti Emilia-Romagna, e di Marvj Rosselli, Direttore Confesercenti Modena