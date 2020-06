Rifugiati: centinaia di scarpe e nomi per chi non ce l'ha fatta

Centinaia di scarpe, con ognuna un nome. Centinaia. Di stranieri. Migranti, morti in mare, nei viaggi della speranza che spesso non significa solo mare ma anche deserto, tortura, violenza. Nei viaggi verso l'Europa, verso le coste italiane. Dall'Africa soprattutto. Quelli ricordati oggi dal comitato #ioaccolgo con il flash mob organizzato in Piazza GrandeLe motivazioni dell'iniziative ed una riflessione su un sistema dell'accoglienza che dopo anni non riesce ad uscire dall'emergenza, nelle parole di Alberto Caldana, di Porta Aperta e del Comitato #ioaccolgo