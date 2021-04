Risarcimenti alluvione, altra doccia fredda in Consiglio provinciale

Ancora tempi indefiniti, sia sull'arrivo dei ristori da due milioni di euro, promessi come immediati già a dicembre e che dovevano servire la compensazione delle spese urgenti sostenute dalle famiglie alluvionate e danneggiate, sia per quanto riguarda gli indennizzi calcolati sulla base delle schede compilate dagli alluvionati stessi e oggetto della ricognizione nazionale. E' quanto emerso oggi nella seduta del Consiglio provinciale on-line, dalle dichiarazioni dell'Assessore regionale con delega alla Protezione Civile Irene Priolo. Nulla di rassicurante, insomma, per le migliaia di famiglie ed imprese che attendono i risarcimenti per i danni dell'alluvione del 6 dicembre.Da un lato ci sono i due milioni di euro inseriti nella legge di bilancio all'interno del pacchetto sui ristori, e dall'altro ci sono i tempi degli indennizzi nazionali. 'Per potere arrivare i soldi a Modena - afferma l'assessore regionale Priolo rispondendo ad una delle domande del consigliere provinciale Antonio Platis - devono arrivare prima i soldi legati all'emergenza del 2019 sugli altri territori, perché la Protezione Civile a livello nazionale è consequenziale nelle liquidazioni. Ciò significa che se ha dei fondi che devono essere ancora liquidati nel 2019 prima vengono quelli, poi quelli del 2020. Quello che sto chiedendo di fare al nuovo Capo Dpartimento è mettere in liquidazione il 2019 insieme al 2020 per sveltire le procedure, però bisogna che ci sia la capienza, ovvero la disponibilità sufficiente a finanziare due annualità'. Tradotto, tempi ancora indefiniti, che esattamente a 4 mesi dall'alluvione rappresentano motivo di insofferenza per tante famiglie che hanno dovuto accedere a finanziamenti anche solo per fare fronte alle spese per i beni di primi necessità andati perduti