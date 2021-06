Rogo al rotore di via Finzi, simbolo del degrado

Lo stabile è quello abbandonato da anni, al grezzo, ed occupato abusivamente da senza fissa dimora. Al centro della grande area dell'ex Mercato Bestiame non ancora coinvolta nel piano periferie per la riqualificazione della zona. E' da li che un intenso fumo grigio ha richiemato l'attenzione dei residenti e fatto scattare l'allarme ai Vigili del Fuoco. Accorsi sul posto sono riusciti ad avere ragione delle fiamme, forse generate da un fornello, in pochi minuti. Nessuno era presente al loro arrivo. Nessun ferito e allarme rientrato poco dopo

