Salvini, corteo centri sociali contro Polizia, partono idranti

Lancio di palloncini di vernice e alcune bottiglie sul blocco della Polizia in via Riva Reno, a Bologna, da parte dei collettivi anti Salvini. La polizia ha risposto accendendo piu' volte gli idranti, e i manifestanti hanno risposto con petardi.Dopo l'avvicinamento al PalaDozza da via Riva Reno, i centri sociali scesi in piazza stasera a Bologna contro la Lega hanno percorso via San Felice per poi invadere le corsie dei viali di circonvallazione che vanno verso porta Lame. 'Continuiamo ad assediare la Lega e Salvini, bloccando i viali e tornando in seguito verso il centro. Il dato straordinario e' che in un giovedi' sera invernale sono scese in piazza con i centri sociali 5.000 persone determinate e compatte. Dentro al PalaDozza ci hanno sicuramente sentiti in modo forte e chiaro', dichiara uno dei portavoce dei collettivi.