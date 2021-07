Salvini: 'Demenziale costringere i 15enni a vaccinarsi'

'Mi fa piacere che a sinistra abbiano così tanta ansia sul mio stato di salute che, toccando ferro, è buono e non sono un soggetto a rischio'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo così alle polemiche di chi lo critica per non aver ancora fatto il vaccino anti Covid. Il vaccino 'lo farò nei prossimi giorni, la metà dei miei coetanei non è ancora vaccinata e quindi rispetto la fila come tutti gli altri', afferma Salvini parlando con la stampa a Bologna . 'La prima dose l'avrei potuta avere se non fossi stato in Tribunale, un lunedì mattina a Cuneo- continua Salvini- perché purtroppo passo parecchie delle mie giornate in Tribunale e il vaccino non è un legittimo impedimento e quindi ho dovuto rinviare'. Per Salvini non si pone il tema dell'esempio da dare alla cittadinanza: 'I leader politici devono fare di tutto perché chi vuole vaccinarsi possa farlo, non per fare la fotogallery del vaccino'. Salvini 'ha 48 anni, come tanti altri 48enni entro agosto farà quello che dovrà fare', aggiunge parlando in terza persona. Poi aggiunge l'ex ministro: 'Mi sembra giusto mettere in sicurezza genitori e nonni, mi sembra demenziale minacciare, obbligare, costringere e multare i 15enni e i 18enni. Chi parla di green pass già per quest'estate per i nostri figli, fa un danno enorme ai nostri figli e al sistema Italia perché nessun 20enne avrà la seconda dose, bene che vada, prima dell'autunno'.