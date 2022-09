Samantha Cristoforetti da oggi comanda la Stazione Spaziale

Una astronauta italiana al comando dell'avamposto umano nello Spazio. Oggi, alle 15:35 ora italiana, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si è tenuto il passaggio di consegne con cui Samantha Cristoforetti ha assunto il comando della Iss, subentrando al compagno russo dell'Expedition 67, Oleg Artemyev.'È un grande onore rappresentare il mio paese e per questo vorrei rivolgermi in italiano al mio paese. Grazie a tutti gli italiani che mi hanno sempre sostenuto con l'affetto. È un privilegio e un onore poter rappresentare l'Italia nello Spazio. E se sono qui è grazie al grande impegno che il nostro paese assume in ambito spaziale', ha detto Cristoforetti.La 45enne astronauta milanese dell'Esa è la prima donna europea, quinta tra gli astronauti Esa, a guidare la stazione spaziale dedicata alla ricerca scientifica nell'orbita terrestre. La cerimonia di consegna è avvenuta con il passaggio simbolico di una chiave da parte di Artemyev ed è stata trasmessa in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale su Esa Web TV e Nasa Tv.