San Cesario: consiglio lampo e balneare, 5 minuti dall'ombrellone per approvar la variazione

Consiglieri che si collegano da un parcheggio e altri ben più comodi da sotto l'ombrellone. Una seduta per così dire balneare quella del Consiglio Comunale di San Cesario. L'urgenza di convocare in fretta e furia la sedua è data dala necessità di approvare una variazione di bilancio che seppur a saldo zero per l'amministrazione, ha bisogno del via libera della maggioranza del consiglio per essere esecutiva. Cosa non eccezionale convocare delle sedute straordinarie. La possibilità di farle on-line (modalità che, necessaria durante il Covid è stata sdoganata e resa possibile anche in fase non più di emergenza), ha fornito al presidente del Consiglio, ai funzionari e al sindaco di convocarla. Anche con molti consiglieri già nei luoghi di vacanza. Si procede. Dalle ore 18,30 del 4 agosto. La seduta è pubblica e il video viene pubblicato.