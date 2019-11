San Cesario, le 'puzze' riempiono il consiglio comunale, al via la fase tre per ridurle

Una seduta del consiglio comunale straordinaria, animata e molto partecipata quella di lunedì sera, a San Cesario, dedicata al problema ormai storico dei miasmi provenienti dall'azienda Far Pro.Schermaglie politiche ma alla fine il rinnovo unanime, con una mozione approvata all'unanimità (solo astenuto il consigliere Rosi), al massimo impegno per risolvere la situazione.Tre ore di dibattito e schermaglie politiche finite con il rinnovo dell'impegno, da parte del sindaco, a risolvere il problema. Quello ormai storico, dei miasmi provenienti dalla Far Pro che incidono da anni sulla qualità della vita a San Cesario sul Panaro. Il tutto sancito davanti ad una platea attenta di cittadini, a decine, accorsi nell'aula del consiglio comunale a Villa Boschetti, gremita come non mai per la seduta richiesta ed ottenuta dalle minoranze per fare il punto sui problemi miasmi e sul passato ed il futuro delle sperimentazioni. Due già quelle attuate a partire dal 2018, senza grandi risultati, attraverso l'utilizzo di reagenti chimici tesi ad aggredite le emissioni odorigine. Procedure molto tecniche, illustrate dall'Assessore all'ambiente Pancaldi, e confermate complicate da Hera (quello degli odori è un campo ancora un campo per certi aspetti nuovo), che se non hanno avuto il merito di risolvere il problema ne hanno sancito definitivamente l'origine, individuata in un impianto di filtraggio interno alla Far Pro (l'azienda produttrice di mangimi e fertilizzanti attraverso la lavorazioni di scarti animali e da macellazione), il cosiddetto Scrubber e indirizzare la terza fase della sperimentazione, entro dicembre.'Siamo qui a ribadire il nostro massimo impegno a continuare la sperimentazione al fine di giungere ad una soluzione, nella massima collaborazione con gli enti coinvolti, Comune ed Arpae'.