San Cesario: in cava Ghiarella si scaverà per tre anni

Uno scavo nei pressi di un centro sportivo ed una palestra scolastica, profondo dieci metri, esteso per migliaia di metri quadrati di superficie per l'estrazione di 215.000 metri cubi di materiale. Estrazione concessa per tre anni al posto dei due previsti ai quali ne andranno aggiunti due per la sistemazione dell'area. Sono alcuni macrodati relativi alla cosiddetta cava Ghiarella una cava fortemente osteggiata dai Consiglieri comunale di opposizione Mirco Zanoli (Rinascita Locale) e Sabona Piccinini (Insieme per San Cesario) che dovrà nascere vicino al centro si San Cesario, un comune che da decenni soffre per le tante escavazioni eseguite già dai tempi delle estrazioni di materiale per la realizzazione dell'autostrada A1. Cava Ghiarella è una delle ultime, da realizzare. La sua realizzazione sarà contestuale a quella della circonvallazione i cui volumi saranno decurtati da quelli autorizzati per la cava. E se all'inizio sarebbe spettato ai gestori della cava compensare il comune con la realizzazione di una palestra, oggi che nel frattempo la palestra è stata realizzata dal comune, sarà il comune stesso a dovere decidere propssimamente l'opera da compensare.Informazioni comunicate dall'assessore all'ambiente del Comune di San Cesario Fabrizio Pancaldi, nel corso della seduta del Consiglio comunale di San Cesario sul tema della cave su richiesta dei gruppi consiliare di opposizione Rinascita Locale e Insieme per San Cesario. Una seduta per fare il punto sullo stato dell'arte sulle cave dismesse, attuali e future del comune. Alle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali Mirco Zanoli e Sabina Piccinini, hanno risposto l'assessore all'ambiente (su cava Ghiarella) e il sindaco Zuffi (sulle altre cave)Nel video proponiamo le motivazioni delle interrogazioni dei due consiglieri e le risposte dell'assessore e del sindaco