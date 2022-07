San Cesario: l'accampamento abusivo di nomadi riappare alla Graziosa, opposizione all'attacco

Stesse scene ripetute in zona La Graziosa, dove cresce l'allarme dei residenti e dei lavoratori della zona industriale. Da qualche giorno l'arrivo di una ventina di caravan di nomadi, a formare un vero e proprio campo abusivo, è stato oggetto di segnalazioni. Raccolte ora in una interrogazione firmata dalla lista civica Rinascita Locale e finita sul tavolo del sindaco. Un problema che si ripete ad ogni estate ma che quest'anno, agli occhi dei consiglieri d'opposizione, appare ancora più paradossale alla luce dell'impianto di videosorveglianza della zona che doveva, nelle previsioni, fungere da controllo oltre che da deterrente, rispetto a questo tipo di occupazioni. Ed è anche su questo punto che il Consigliere Mirco Zanoli, dopo un sopralluogo in zona, ha incalzato il sindaco Zuffi. 'La Polizia Locale ci ha confermato che l'area non è coperta dalla videosorveglianza che doveva essere in funzione. Spieghi il perché'