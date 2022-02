San Cesario: lo sport al centro dello smog, ma i dati Arpae saltano ancora

In passato era arrivato agli onori della cronaca per registrare picchi di inquinamento da polveri PM 10 e 2,5 paragonabili a quelli registrati dalla centralina di via Giardini a Modena, ovvero qualle che rileva costantemente il tassi di inquinamento più alto della provincia di Modena. Stiamo parlando del centro sportivo di San Cesario, nato anni fa e cresciuto per volontà della locale amministrazione comunale, in una ex cava, in una depressione di circa 6-7 metri al di sotto del piano strada. A pochi passi, e non divisa da nessun intervento di mitigazione ambientale, dall'Autostrada. Insomma una posizione non felice per inquinamento ed i gas che costantemente qui si respirano. E tanto meno se consideriamo che si tratta di un centro sportivo con impianti di calcio e di ciclo-cross all'aperto dove qui tanti ragazzi respirano facendo sport a pieni polmoni.