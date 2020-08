Non si riesce a vivere, a stare in casa, a stare in giardino, a fare un giro in bicicletta. Anzi, spesso, soprattutto di sera, le puzze sono talmente forti da provocare prolungati stati di malessere mal di testa, vomito, insonnia. Situazioni e sensazioni che i residenti di San Cesario conoscono purtroppo bene. Da anni. Tanti quanti ormai sono i tentativi, di mettere fine o almeno limitare i miasmi provenienti prevalentemente, come accertato da Arpae, da alcune aree della ditta Far Pro, ditta specializzata nella produzione di mangimi. La sperimentazione seguita alla misurazione delle emissioni odorigine anche con naso elttronico, sembra non siano giunte ai risultati auspicati. Anzi, per diversi residenti la situazione sarebbe peggiorata. 'La situazione è davvero insostenibile' è la frase più ricorrente. Per esprimere ancora una volta il loro disagio e lanciare un appello alle istituzioni per chiedere una soluzione definitiva al problema, i residenti ci hanno inviato alcuni mesaggi vocali con la testimonianza del disagio che ogni giorno sono obbligati a subire. Messaggi riassunti nel video seguente concluso dagli interventi del consiglieri comunali di opposizione Mirco Zanoli e Sabina Piccinini, da sempre impegnati nella battaglia contro i miasmi, fuori e dentro il consiglio comunale, anche con raccolta firme e atti ispettivi