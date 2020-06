San Damaso: rogo distrugge chiosco piadine, salvi titolare e clienti

Una fitta nuvola di fumo nero, generata dalle fiamme che in pochi minuti hanno avvolto e distrutto un chiosco mobile, allestito per la vendita di piadine e piedine, su un autocarro Iveco, posteggiato nell'area antistante la zona commerciale che si affaccia sulla via Vignolese, a San Damaso di Modena.Il titolare stava preparando alcuni cibi, da servire a due clienti in quel momento presenti e seduti nei due tavolini all'obra di due ombrelloni, quando improvvisamente qualcosa è andato storto. Una fiammata che ha coinvolto in parte il titolare, un 60enne di Nonantola, e poi il resto della struttura. L'uomo è riuscito ad allontanarsi insieme ai clienti, non potendo fare altro che osservare la devastazione della fiamme che in quindici minuti, con il rischio di esplosione sia delle bombole di GPL che del serbatoio di gasolio del mezzo, hanno divorato il mezzo.La Polizia di Stato è intervenuta poco dopo per bloccare la circolazione sulla via Vignolese nel tratto a rischio di esplosione e dove la visuale era praticamente azzerata dal fumo.Nel video di Alexander Mirra alcune immagini dell'incendio