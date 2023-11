'San Prospero, frasi sessiste: è così che sindaco ci mette la faccia?'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

e i consiglieri comunali di 'San Prospero per il Cambiamento' su quanto pubblicato ieri da La Pressa 'Nel mondo delle battute infelici abbiamo letto di tutto, ma sono inaccettabili in un convegno istituzionale e soprattutto alla vigilia della ricorrenza della giornata contro la violenza sulle donne, dove tutti ci stiamo impegnando in campagne di promozione del rispetto delle donne sempre e comunque.

Appare ancora più grave che tale affermazioni siano state fatte in un Comune dove lo stesso sindaco ha pubblicato una sua foto su un manifesto proposto dalla sua Giunta dal titolo “Io ci metto la faccia”. Abbiamo preso atto delle distanze che ha già preso il Pd di Mirandola con un comunicato stampa e ci attendiamo ora le scuse formali di Sauro Borghi, augurandoci che non venga tutto banalizzato con delle semplici battute infelici e mal interpretate. Vorremmo però anche sapere cosa ne pensa il Pd di San Prospero, finora non pervenuto, visto che il suo segretario è anche il capogruppo in consiglio comunale in vista anche della mozione presentata dal suo gruppo consiliare sulla violenza contro le donne che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale del 30 novembre' - chiude il gruppo di opposizione.