'Sanità: se non si investe sul personale avremo tante scatole vuote'

Una difficoltà che il Consigliere comunale Lega Barbara Moretti ha declinato sul fronte delle Case residenza per anziani, 'dove purtroppo l'emergenza pandemica ha creato un alto numero di decessi non solo nella prima fase ma anche nelle seconda della pandemia e dove il personale si è ridotto'. Problematica che il Capogruppo di Forza Italia Piergiuglio Giacobazzi porta come punto di debolezza anche ai fini dell'attuazione dell'obiettivo di una sanità di prossimità. 'Basta rendering, basta disegni, è tempo di passare dalle parole ai fatti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.