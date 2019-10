Sassuolo, tre gol non bastano e l'Inter espugna il Mapei

Sette gol in una partita dai due volti per il Sassuolo, uscito sconfitto dallo stadio di Casa. Finisce 4.3 la gara contro l'Inter che si porta grazie alle doppiette di(un rigore a testa) e pare aver chiuso la partita quando il centravanti argentino realizza il suo tiro dal dischetto al 71', ma poi si rilassa permettendo al Sassuolo di chiudere 3 - 4, con brividi per gli uomini di Conte nel finale di gara.I nerazzurri restano agganciati alla capolista, avanti di un punto, guadagnano terreno sull'Atalanta e confermano, soprattutto nel primo tempo, le buone cose mostrate in questo avvio stagionale.La speranza neroverde, animata dalla rete di Berarsi, si era ulterioramente ravvivata con le reti dial 74' eall'82'. Finale della squadra di De Zerbi all'assalto, ma la retroguardia ospite tiene e il risultato non cambia più.

IL TABELLINO

Sassuolo-Inter 3-4

Marcatori: 2' e rig. 71' Martinez (I), 16' Berardi (S), 38' e rig. 45' Lukaku (I), 74' Djuricic (S), 81' Boga (S)

SASSUOLO: Consigli; Müldür (77' Toljan), Marlon, Peluso, Tripaldelli; Duncan, Magnanelli, Obiang (52' Boga); Traorè (66' Djuricic); Berardi, Caputo.

A disp: Russo, Turati; Romagna, Piccinini, Kyriakopoulos, Ghion, Locatelli, Raspadori, Defrel.

All. Roberto De Zerbi

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (73' Lazaro), Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Martinez (72' Politano), Lukaku (90' Vecino).

A disp: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Dimarco, Asamoah, Borja Valero, Esposito.

All. Antonio Conte

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Assistenti: Longo di Paola - Bottegoni di Terni

Quarto Ufficiale: Ghersini di Genova

VAR: Mazzoleni di Bergamo - Fiorito di Salerno

Ammoniti Obiang (S), Duncan (S), Magnanelli (S), De Vrji (I), Muldur (S), Lazaro (I), Bastoni (I)