Camusso: 'Sbagliato ridurre il welfare alla dimensione della famiglia'

Una maglietta che non si scorda, sguardo scrutatore e combattivo, quello di sempre, e sigaretta elettronica, rigorosamente all'aperto. Perché dentro, nelle sale obbligatoriamente vuote della Camera del Lavoro di Modena, dove trova posto solo la presenza virtuale e rappresentata in sagoma di Patrick Zaki, Susanna Camusso, già segretario nazionale CGIL e oggi responsabile nazionale Politiche di Genere della Cgil, ospite delle iniziativa per i 120 anni della Camera del lavoro della CGIL di Modena, oggi non potrà che parlare ad una platea vuota, e in una diretta on-line. La Pressa l'ha raggiunta poco prima del collegamento. Al centro c'è la condizione delle donne, che 'certamente più degli uomini' dice 'hanno pagato gli effetti del lockdown'. Si parla di Pnrr, 'una opportunità che rischia di non portare a passi in avanti fino a quando non si rimuovono le discriminazioni e ci si dimentica della metà del mondo'. Allora come può tradursi il recupero di questo gap nelle politiche del governo? 'Smettendola di ricondurre tutto il walfare ad una dimensione familiare, ma non solo. C'è il tema della sanità di genere, della clausula di condizionalità che così come è scritta è acqua fresca e non determina nessun effettivo vincolo. In realtà si buttano via molte risorse nella decontribuzione alle imprese che abbiamo già visto determina pochi risultati e molta marginalizzazione'. Il DDL Zan, parere personale e sindacale: 'Combaciano, da approvare, anzi andava approvato già da tempo'