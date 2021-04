'Scuola, serve massima sicurezza per riapertura e con test a tappeto'

'Da settembre lo ripetiamo con proposte chiare: scuole aperte in massima sicurezza, che significa anche test a tappeto periodici, sia per gli studenti sia per il personale scolastico. La Dad penalizza tutto il mondo della scuola, ma il ritorno alla didattica in presenza, che da sempre sosteniamo, deve avvenire con la messa in campo di tutte le misure possibili per la sicurezza'. Così il responsabile provinciale CGL scuola Claudio Riso in vista della riaperture, da mercoledì 7 aprile, delle scuole fino alla prima media deciso dal Governo anche nelle zone rosse.al completamento della vaccinazione per tutti i lavoratori del mondo della scuola: le dosi di AstraZeneca in arrivo saranno subito consegnate per questo ai medici di base., insegnante, ausiliario e ai collaboratori a vario titolo coinvolti nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, con la possibilità per il personale scolastico assistito in altra regione di essere comunque vaccinato in Emilia-Romagna.in farmacia per alunni, familiari e per lo stesso personale scolastico, con la possibilità per tutti loro di effettuare gratuitamente tamponi rapidi.Tramite le Aziende sanitarie, la possibilità dilì dove dovessero nascere. Sempre le Aziende sanitarie svolgeranno azioni preventive di controllo, d’intesa con i dirigenti scolastici, con l’effettuazione di tamponi a campione, su base volontaria.Tale azione preventiva riguarderà in particolare i comuni o territori con alta incidenza di nuovi casi ogni 100mila abitanti: qui vi potrà essere un’estesa azione di screening in ambito scolastico utilizzando test antigenici molecolari sempre su base volontaria.E ancora, insieme al consueto rispetto delle norme come uso delle mascherine, distanziamento sociale, divieto di assembramenti all’entrata e all’uscita, vengono fornite indicazioni aggiuntive di contenimento del rischio contagio, come l’areazione costante degli ambienti, mantenendo parte della finestratura aperta durante le lezioni e lasciando le porte aperte ad ogni cambio d’ora.