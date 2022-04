Se non ti vaccini fai morire, se accendi condizionatore non vuoi la Pace

), oggi si è esibito in un nuovo curioso sillogismo. Questa volta il premier ha espresso la sua bizzarra tesi con una domanda : 'Preferite la pace o il condizionatore d'estate?' (). Questo ha detto rispondendo a un interrogativo sulla possibilità di un embargo del gas russo.Eh certo, perchè la Pace in Ucraina dipende da quanto si accende il condizionatore di casa. Il Governo ha deciso di aumentare la spesa in armi di 13 miliardi da oggi al 2028, ma il vero risparmio è legato alla capacità delle famiglie di resistere alla afa estiva. Più resisti al caldo, meno Putin è felice.La Pace non si ottiene rinunciando a fare la Guerra, non si ottiene cercando una mediazione politica, sedendosi al Tavolo delle trattative, senza creare demoni e mostri. No, la Pace si ottiene abbassando il termosifone d'inverno e l'aria condizionata d'estate. Non fa una piega. E lo immaginiamo tutti il premier Draghi nella sua stanzetta, davanti ai 40 gradi agostani, resistere stoicamente in canottiera e calzoni da tennis alla calura. Così come nei suoi viaggi in auto con scorta al seguito: tutti con i finestrini aperti e aria condizionata spenta, che così l'auto consuma meno benzina e Putin soffre. Perchè, si sa, il buon esempio è importantissimo. Austerity 2.0.