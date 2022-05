Senza grandi opere, Modena destinata a finire sott'acqua: un progetto di legge per finanziarle

La relazione tecnica dell'ingegner Zanichelli redatta per Aipo nel 2014, dopo la rotta del Secchia che provocò l'alluvione di Bastiglia e Bomporto, parla chiaro. E sancisce nero su bianco una realtà preoccupante. Il nodo idraulico modenese che ruota principalmente intorno ai fiumi Secchia e Panaro è tutt'altro che sicuro, anzi lontano dall'esserlo se non per piene piccole. Il sistema arginale e delle casse di espansione del Secchia e del Panaro sono adeguati soltanto al trattenimento di medie piccole (TR20) per il Secchia e medie (TR50) per il sistema della Cassa di Espansione del Panaro.Purtroppo il nodo idraulico modenese soffre di una sottovalutazione cronica dei rischi e di una decennale mancata manutenzione. Solo la rottura dell'argine del Secchia in località San Matteo, nel gennaio 2014, a cui è seguita quella del 2020, che ha alluvionato Nonantola in conseguenza alla rottura dell'argine del Panaro, sono iniziate opere di menutenzione degli argini e degli alvei, ordinari e straordinari, ma ciò che serve per recuperare ritardi decennali sono opere ed investimenti strutturali.Evidenze di studi riportati questa mattina, con tanto di carte, dal Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele barcaiuolo che insieme a Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale, e Stefano Venturini, consigliere Provinciale, ha presentato un progetto di legge per impegnare la Regione a garantire quei finanziamenti necessari per la messa in sicurezza del nodo idraulico modenese. Le carte illustrate in conferenza stampa e ricavate dalla relazione del Prof. Zanichelli sugli scenari alluvionali a seconda della portata delle piene, evidenziano tra le opere più urgenti oltre quelle relative agli argini, ci sono, come più volte specificato, l'adeguamento del sistema di contenimento dell'acqua della cassa di espansione del Secchia, realizzato negli anni '70 e adeguato soltanto a piene piccole tr20 e che già la piena del dicembre scorso la mise nuovamente e fortemente sotto pressione.