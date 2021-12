Settecani di Castelvetro: quell'incrocio non sarà più un incubo

Affrontare il problema del traffico in un’area storicamente condizionata da consistenti congestioni e allo stesso tempo migliorare la sicurezza per automobilisti e pedoni.Sono questi gli obiettivi dell’intervento di rifacimento del semaforo della frazione di Settecani, che verrà realizzato nel corso del prossimo anno, grazie alla collaborazione tra la Provincia di Modena, l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro e Spilamberto.

