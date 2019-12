Sfidano vento e ghiaccio per portare il presepe sul monte Giovo

Una iniziativa sentita al punto da essere diventata una tradizione da ripetere in occasione dell'8 dicembre, giorno dedicato all'immacolata concezione. Su iniziativa del Cai e con la partecipazione del Gruppo escursionistico Frignano, una decina di escursionisti hanno sfidato la giornata particolarmente nuvolosa, vento e ghiaccio presente in prossimità della vetta per deporre alla base della grande croce sulla sommità del monte, un presepe, in onore della beata vergine Maria, nel giorno dell'immacolata concezione. Un gesto simbolico ma di grande valore accompagnato dal sacrificio della salita e della fatica del cammino in condizioni ieri non certo ideali. Un cammino che verrà ripercorso il 6 gennaio, con la fine delle festività, quando il presepe sarà recuperato dagli escursionisti e riportato a valle.