'Sicurezza a Modena, ipocrita dire che il problema si risolve solo con polizia locale'

Da una parte l'assessore alla sicurezza Alessandra Camporota che accusa la minoranza di fare allarmismo, dall'altra il sindaco Mezzetti che traccia un quadro fuori dagli schemi delle appartenenze per fotografare il problema. Il tema della sicurezza è stato oggetto principe del Consiglio comunale di oggi a Modena.

'Vivo come un assillo il degrado e il disagio che si vivono in questa città - ha affermato Massimo Mezzetti -. In Italia, dove il centrodestra governa da tre anni, l'insicurezza si vive in tutte le città, indipendentemente siano governate dal centrodestra o dal centrosinistra. Pensare che il problema della sicurezza si possa risolvere solo con la polizia locale, senza parlare mai di organizzazione della polizia di Stato e delle forze dell'ordine, è un atteggiamento da ipocriti che mentono. Così si rimuove un tema legato alle responsabilità del governo nazionale.

Sareste più onesti - ha aggiunto Mezzetti rivolgendosi alla opposizione - nell'ammettere che il sindaco non può risolvere il problema del degrado e dello spaccio perchè non ha poteri per governare le forze dell'ordine. Io al massimo posso gestire la polizia locale, ma davvero pensate che si possa risolvere il problema della sicurezza solo con la polizia locale. Ricordo che abbiamo ancora gli organici della questura fermi al 1989. Lo vogliamo dire o no? Perchè non facciamo una battaglia comune su questo? - ha incalzato Mezzetti -. Non dico che è colpa del centrodestra, ma dico che è un tema di cui dobbiamo farci carico tutti. E allora abbiamo davanti due strade, o continuare col teatrino delle prese di posizione destra contro sinistra, oppure possiamo uscire dai nostri costumi teatrali e andare insieme a Roma per chiedere conto di cosa facciamo sui territorio per aiutare le amministrazioni locali di qualunque coloro esse siano, per affrontare un tema drammatico'.