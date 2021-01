Sicurezza sulla neve: parlano i comandanti dei Carabinieri

La sicurezza in montagna e i consigli utili per chi la frequenta anche in condizioni particolari ed estreme. Video-intervista al Comandante della Stazione Carabinieri di Fanano (MO e al Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Sestola-Fanano, sulle attività dei Carabinieri in montagna, nel comprensorio del Monte Cimone.