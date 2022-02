Sisma, il Prefetto: 'Notte di riunioni e a casa con zainetto pronto'

Per il Prefetto Camporota così come per il comandante dei Vigili del Fuoco a capo di nucleo importanti nella gestione delle emergenze, è stata chiaramente una notte praticamente insonne. Protagonisti da subito nella gestione di una allerta sisma che fortunatamente non ha necessitato di interventi di rilievo, limitando il lavoro dei Vigili del Fuoco per lo più al soccorso di persone che lasciando le loro case in fretta si cono chiuse fuori. Unico danno senza conseguenze in una soffitta con parte del tetto ceduto. 'Personalmente ho trascorso la notte con lo zainetto vicino, dopo avere partecipato a Marzaglia, alla riunione operativa del coordinamento di protezione civile. Lì ho avuto la conferma del perfetto funzionamento della macchina dell'emergenza di cui già conoscevo l'efficenza. Quella di ieri è stata una esercitazione involontaria per testare il sistema, che da subito ha risposto benissimo'.Nel video le dichiarazioni del prefetto Alessandra Camporota e del Comandante dei Vigili del Fuoco di Modena Ermanno AndriottoSulla situazione a seguito delle verifiche è intervenuto anche il sindaco di Modena in Consiglio Comunale. “Le due scosse di terremoto che si sono verificate non hanno provocato danni rilevanti né a persone né a cose. Le verifiche tecniche effettuate nel Comune di Modena, a partire dagli edifici scolastici, non hanno fatto riscontrare alcuna criticità strutturale o danno che metta a repentaglio la sicurezza delle persone”.Dopo gli episodi è stata subito attivata la Sala operativa al Centro di Protezione civile di Marzaglia, che ha coordinato le comunicazioni e le operazioni, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, della prefetta Alessandra Camporota, del presidente della Regione Stefano Bonaccini e, in remoto, di tutti gli altri sindaci dei comuni modenesi interessati.