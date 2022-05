Sisma e guerra: il mondo dell'impresa a confronto a Mirandola

L'economia non trema era il titolo dell'evento organizzato a Mirandola alla presenza del sottosegretario Baruffi per fare il punto con le imprese sull'economia dell'area nord a dieci anni dal terremoto che ha stravolto tutto. La sede è lo spazio all'aperto di piazza Matteotti dove in questi giorni si stanno susseguendo gli eventi del fitto calendario che il Comune di Mirandola ed il Centro Documentazione Sisma hanno organizzato per il decennale. A dire la loro, nei singoli interventi programmati, i referenti di Lapam, Confcommercio, Cna, Confesercenti