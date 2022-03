Sospesa perchè senza Green pass, va in aiuto alle vittime di guerra

Raffaela Regoli, autrice televisiva, giornalista e firma di molti servizi di Fuori dal Coro su Rete4, dal 15 febbraio non può più lavorare ( qui ). Raffaella è tra coloro che, avendo compiuto 50 anni ed essendo sprovvisti di super Green pass, sono stati esclusi per Decreto del Governo Draghi dai luoghi di lavoro italiani. Una norma disumana che viene applicata solo in Italia e che nonostante l'annuncio di Draghi sulla fine dello stato di emergenza il 31 marzo, nonostante la guerra alle porte, nonostante il nuovo stato di emergenza varato fino a fine anno proprio per il conflitto, non è ancora stata eliminata.Questa notte Raffaella Regoli è partita verso il confine tra l'Ucraina e la Polonia per portare medicinali, cibo e generi di prima necessità alle vittime della guerra in Ucraina.'Siamo passati dalla guerra alla pandemia che sembra non esistere più e siamo piombati in quest'altra guerra - afferma Raffaella Regoli -. Io non voglio fare il tifo in questo momento così drammatico, non è nemmeno il tempo di chiedersi qual è la genesi di questo conflitto e dove è stata l'Europa sinora davanti a quello che succedeva in Ucraina. Oggi se non fossi una giornalista sospesa sarei lì, a raccontare questa guerra, e allora mi sono solo chiesta cosa posso fare di concreto per queste persone e per difendere dei diritti calpestati. Sono stato contattata dall'avvocato Mascherpa di Lodi e insieme porteremo generi di prima necessità al confine tra Polonia e Ucraina. Partiremo con due furgoncini e non porteremo armi, ma cibo, vestiti, medicinali, pannolini, tutto quello che abbiamo raccolto... E magari porteremo a casa con noi qualche rifugiato che vuole ricongiungersi con la sua famiglia'.Raffaella Regoli è partita dunque questa notte e, con un furgone, è andata in aiuto di una popolazione che sta subendo la guerra. Senza curarsi di chi sia la colpa di questa guerra, perchè il male è la guerra stessa. Ricordiamo che per il Governo italiano questa donna non può lavorare perchè non ha il Green pass. E come lei centinaia di migliaia di lavoratori. Il tutto mentre ci si appresta ad accogliere in Italia profughi ucraini che per il 65% per non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino e che per il 98% non ha ricevuto la terza dose ( qui l'articolo ).