Speranza: 'Da settembre parte altro pezzo di campagna vaccinale'

'Dobbiamo considerare il Covid ancora una partita aperta. Il Covid non è sparito, non ha preso un'astronave ed è scomparso finendo su Marte. È un problema che ancora abbiamo, ma abbiamo strumenti nuovi per affrontarlo in particolar modo con i vaccini. Ema nella giornata di ieri ha dato l'ok a vaccini aggiornati, Aifa si pronuncerà il 5 settembre, e l'auspicio è che dalla metà di settembre si possa iniziare questo altro pezzo della campagna di vaccinazione'. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando coi giornalisti a margine dell'inaugurazione dell'health campus del Meyer.