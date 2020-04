Spostamenti ed assembramenti vietati: 12 sanzioni in montagna

Nuovo giorno di servizi coordinato a largo raggio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena. Impegati 28 militari, delle Stazioni Carabinieri dislocate su tutto il territorio, al fine di verificare il rispetto dei divieti di mobilità imposti dai provvedimenti emessi in tema di contrasto alla diffusione del virus COVID-19.Nelle ultime 48 ore i servizi stati svolti anche con l’ausilio, per il controllo dall’alto, di un elicottero del 13mo Elinucleo di Forlì, che già garantito la copertura aerea ad analoga operazione effettuata nella zona di Carpi e bassa modenese.Nell’ambito di tali controlli, 12 sono state le persone che non avevano rispettato divieti e limiti nalla zona montana della provincia, e 5 nel sassolese. Di queste una è stata segnalata anche alla Prefettura per detenzione per uso personale di stupefacenti, poiché trovata in possesso di una dose di hashish.Anche a Vignola, un 37enne del luogo è stato controllato e sanzionato in circolazione con la propria autovettura senza un giustificato motivo. In macchina aveva un vasto campionario di sostanze stupefacenti: 59 gr. di hashish, 15 gr. di Marijuana e una dose di cocaina.A Modena, a cui si riferiscono le immagini dall'alto è stata particolarmente battuta la zona del Tempio, Via Piave e Viale Gramsci, nelle zone dove più frequentemente si assembrano persone e dove è più fiorente l’attività di spaccio di stupefacenti, attività quest’ultima che evidentemente non sembra risentire molto dei blocchi imposti per la prevenzione dell’infezione.I servizi, effettuati anche con personale in borghese dell’Arma dei carabinieri, hanno permesso di bloccare e trarre in arresto un 31enne tunisino, ben noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in tema di sostanze stupefacenti, sorpreso con oltre 100 gr. di hashish. L’uomo è stato fermato alla rotonda di Piazza Natale Bruni, con la droga nascosta nelle mutande ed in tasca 1400 euro, somma sequestrata poiché ritenuta provento di attività di spaccio. L’uomo era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria poiché in due diverse circostanze, a giugno e ad ottobre del 2019, era stato già tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; a settembre 2019, in particolare, per fuggire ai Carabinieri, dopo un inseguimento aveva abbandonato l’auto, ancora in movimento, la quale aveva finito la sua corsa contro un’aiuola di fronte alla stazione ferroviaria di Modena, venendo bloccato ed arrestato dai militari.