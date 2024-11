Stellantis: 'Incontreremo Calenda ma non in campagna elettorale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

rispondendo alla polemica di Calenda . 'Confermando l'invito che lo stesso amministratore delegato Carlos Tavares ha rivolto direttamente al senatore durante l'audizione in Parlamento di qualche settimana fa, saremmo lieti- continua Poggio- di ospitare Carlo Calenda, trovando insieme la data migliore per lui e per il management di Maserati da dedicare interamente all'incontro con lui'.Poggio, in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre, conclude ricordando che 'le nostre policy aziendali non consentono visite di personalità politiche o istituzionali durante le campagne elettorali'.

Il sindaco

'La Maserati rappresenta la città di Modena e non possiamo e vogliamo rassegnarci al suo declino - afferma il sindaco di Modena Mezzetti -. Oggi, mentre l'amministratore delegato di Stellantis era in visita a Modena, ho partecipato al presidio indetto dalla Fiom per essere tra i lavoratori e le lavoratrici in un momento così delicato. Abbiamo letto le ennesime parole rassicuranti usate da Tavares questa mattina. Delle sole parole sinceramente siamo stanchi. Aspettiamo la chiarezza di un piano industriale che sappia tradurre quelle parole in fatti concreti. Come istituzioni abbiamo il diritto di conoscere nel dettaglio progetti e investimenti che sappiano garantire un futuro certo all’azienda e ai suoi lavoratori'.