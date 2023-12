Stenico: 'Timore baby gang? Fanno più paura le adult gang del giornalismo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Purtroppo, di fronte a questi fatti, quando questi ragazzi vengono bloccati dopo avere commesso reati- non ci sono strumenti per intervenire sul piano di misure restrittive. Le forze dell'ordine non fanno nulla perché non hanno gli strumenti, ma anche perché rompe fare queste cose. E li portano in comunità dove noi non possiamo fare niente a nostra volta e gli operatori si sentono dei cretini a loro volta'.



Padre Stenico traccia così un quadro desolante della situazione, a livello istituzionale e giuridico. Una sorta anno zero, come se nulla in tutti questi anni, fosse stato fatto di efficace, o meglio capace di creare almeno una bozza di strategia e di attività in grado di dare una risposta di legge e di sistema ai minori chi delinquono. Che abbiano famiglia o che vivano in comunità.

'Sanno benissimo che qui a quindici anni possono fare tutto senza avere alcuna conseguenza e questo se non viene contrastato fornisce un pessimo messaggio'. Nonostante la gravità di questi atti, il problema però per padre Stenico sarebbe più che altro di carattere informativo comunicativo. 'Queste notizie vengono esagerate e si alimenta il problema e la preoccupazione. Che per me non è per la baby gang ma per l'adult gang fatta da un certo giornalismo. Sono più preoccupato da questa delinquenza che da quella delle baby gand'. Stenico insiste su quello, per lui il problema sta lì. Nell'informazione o, meglio, nella rappresentazione dei fatti riportata dai giornali. Da condannare anche nel momento in cui mette in relazione immigrazione e sicurezza. 'Non si può sentire, usarlo alimenta il circolo vizioso che alimenta i problemi' - afferma il presidente Ceis.



Mano a mano che il discorso avanza, lui procede nella demolizione di un sistema. Che si conferma tale quando propone la creazione di un patto tra operatori dell'accoglienza, Prefettura, comune forze dell'ordine per potere agire nei confronti dei minori che delinquono. Come se questo non fosse mai esistito, come se, dopo decenni di accoglienza, ci trovassimo davvero all'anno zero. 'Propongo un piano condiviso - conclude Stenico - perché se questo non si fa continueremo a non uscirne e gli episodi gravi continueranno a ripetersi'



Gianni Galeotti