Stragi del dopoguerra, commemorazione ai caduti della 'corriera fantas

E’ una delle drammatiche vicende accadute nella primavera del 1945 in quello che è stato ribattezzato “triangolo della morte”. Sabato presso il monumento ai caduti di San Possidonio, in via Mazza, si è tenuta l'ormai tradizionale commemorazione in onore delle vittime della cosiddetta Corriera Fantasma. Alla presenza dell'Onorevole Guglielmo Golinelli, dell'assessore comunale a Mirandola Roberto Lodi e del consigliere nonché coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo.