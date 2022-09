Strappa la catenina ad addetta locale in Pomposa e aggredisce Carabinieri: arrestato

E' libero di circolare ma non in provincia di Modena. Questa la disposizione del giudice di fronte al quale un 21enne di origine marocchina, italiano di seconda generazione, è finito questa mattina. Dopo una notte trascorsa in Caserma. Per essersi reso protagonista, la scorsa notte, in zona Pomposa, di un furto con strappo di una catenina nei confronti di una addetta di una birreria e della resistenza ai militari intervenuti sul posto. Il locale era da poco chiuso e il personale stava sistemando e pulendo quando l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è entrato nel locale chiedendo forse di essere servito. All'invito ad andarsene ha reagito avvicinandosi ad una lavoratrice del locale, strappandogli la catenina e tentando di fuggire. Tentativo fallito. I Carabinieri erano a pochi metri di distanza, in servizio di controllo e hanno potuto bloccare l'uomo sostanzialmente sul fatto, procedendo con l'arresto in flagranza.

Cosa non immediata perché l'uomo ha reagito violentemente nei confronti dei militari. Elemento che ha aggravato la sua situazione agli occhi della giustizia. 'Un fatto che testimonia la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e soprattutto in aree particolari e attenzionate per problemi di ordine pubblico come il centro storico ed in particolare, Pomposa, via Taglio, parco Novi Sad e le zone delle movida' - ha affermato il tenente Giuseppe Calì, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena da pochi giorni operativo in città nel nuovo incarico