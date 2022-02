'Super green pass anche in smart working: no a trattamenti favore'

'L'obbligo del super green pass rafforzato per i lavoratori over 50 vale anche per i lavoratori in smart working anche per evitare che i non vaccinati a quel punto ricevano addirittura un trattamento di favore. La logica deve essere quella della protezione del contagio, ma non si potrebbe accettare una sorta di trattamento premiale al contrario'. A pronunciare queste parole nell'ultimo consiglio comunale di Modena è stato il sindaco Giancarlo Muzzarelli. Per il sindaco insomma lo 'smart working' sarebbe un premio. Non solo, come affermato due giorni fa dalla consigliere Pdf Elisa Rossini la norma parlerebbe di super green pass solo per accedere ai luoghi di lavoro, ma il sindaco si dice sicuro del contrario.