Taglio dei parlamentari, era una battaglia di Nilde Iotti

Sarebbe interessante che LaPressa andasse a recuperare questa intervista che metterebbe in evidenza la posizione fuorviante e strumentale di quanti sostengono la posizione del no.

Vorrei fare notare peraltro che alcuni decenni fa - in una intervista televisiva che ho avuto occasione di rivedere alcuni giorni fa - l'onorevole Nilde Iotti - alla quale molte di queste componenti del fronte del no hanno guardato - ha dichiarato che il numero dei parlamentari che avevamo in Italia era eccessivo e che sarebbe stato giusto andare ad una loro riduzione.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.