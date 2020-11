Tamponi rapidi, Mussini corregge Donini: su non sintomatici si rischia

'Il tampone rapido nasofaringeo non fornisce una diagnosi da Covid perché va a rintracciare solo l'antigene del virus'.Esordisce così l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini parlando del tampone rapido di cui la Regione ha annunciato l'arrivo di un milione di kit. Una dichiarazione che in realtà fa emergere quello che contestualmente non emergeva dalla dichiarazione che contestualmente stava per essere inviata come nota stampa, da parte della regione, agli organi di informazione. Nella quale non si parlava affatto della non diagnosi da Covid e soprattutto non si parlava dei rischi legati all'utilizzo di tampone rapido in pazienti non gravi. Richi elencati invece da Cristina Mussini, Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena. E' a lei che l'assessore Donini passa con mano senza guanti ripetutamente lo stesso microfono sul quale strofina ogni tanto una stessa salvietta disinfettante, ed è lei che alla domanda su cosa ne pensi del tampone rapido, risponde così:'Il tampone rapido va a cercare l'antigene, una molecola sulla superfiecie del virus. Il problema è che un soggetto ha tanto antigene e diventa positivo solo quando è grave. Non si riescono ad individuare i pazienti asintomatici paucisintomatici ed il rischio è di inserire in reparti non covid pazienti positivi ma con tampone rapido negativo e quindi creare una epidemia all'interno delle strutture sanitarie'. Come dire, i tamponi rapidi non vanno considerati come un’alternativa ai tamponi classici, bensì come uno strumento complementare e capace di fare daalla circolazione del Covid-19. E soprattutto il loro risultato non va preso come parametro per garantire l'accesso in un reparto covid rispetto ad un altro. Fatto sta che se l'intervento in diretta FB dell'assessore doveva servire a fare chiarezza non solo sull'andamento dell'epidemia ma anche sui tamponi, l'obiettivo non è stato raggiunto.Una chiarezza che è diventata ancora più difficile da avere per i non addetti ai lavori, ma questo per la complessità del campo, nel momento in cui la dottoressa Mussini è entrata nel merito delle modalità di utilizzo del tampone rapido. 'Abbiamo deciso utilizzare il tampone rapido nei pazienti con una clinica molto suggestiva di covid. Il tampone rapido se è positivo non viene confermato, se è negativo ma la clinica è molto suggestiva viene fatto il tampone rapido molecolare. Se invece è negativo e la clinica non è suggestiva per essere sicuri di non ricoverare, per esempio in ortopedia, una persone che non libera molto antigene ma è positiva, allora si procede con il tampone molecolaare tradizionale da 6-8 ore'