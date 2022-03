Tavolo autotrasporto, solo promesse: in Sardegna le proteste non si fermano

Il parziale accordo con il quale si è chiuso oggi il Tavolo dell'autotrasporto tra le associazioni di categoria e il viceministro Bellanova ( qui ) non soddisfa gli autotrasportatori che da diversi giorni ormai stanno manifestando in diverse parti d'Italia per l'impossibilità di mettere in strada i propri mezzi a causa dell'aumento del gasolio. Il tavolo di oggi a Roma si è chiuso senza ancora una certezza su una riduzione netta delle accise e le ipotesi messe in campo dal Governo sono di un taglio di appena 15 centesimi sul costo del gasolio che ormai ha abboandantemente superato i 2.20 euro al litro.In particolare in Sardegna continuano le proteste degli autotrasportatori nei porti dell'isola, nel video sopra il presidio dei camionisti a Cagliari.'Non si tratta di annunciare fermi ufficiale dell'autotrasporto - spiega la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini -.